Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, президент Франции поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения и высоко оценил осуществление демократических процессов в стране. Президент Франции сообщил о решении предоставить Армении 200 тысяч доз вакцины. Премьер-министр Пашинян выразил за это благодарность президенту Макрону.

Премьер-министр Армении представил информацию о недавних пограничных провокациях Азербайджана, а также об агрессивной риторике официального Баку, подчеркнув, что их цель – дестабилизировать ситуацию в регионе. Он также назвал недопустимыми сфабрикованные судебные процессы над армянскими пленными в Азербайджане.

Президент Макрон подчеркнул крайнюю необходимость демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Согласившись с этой мыслью, премьер-министр Армении подчеркнул, что демаркация армяно-азербайджанской границы и урегулирование нагорно-карабахского конфликта никоим образом не являются пересекающимися процессами. Он повторил предложение о размещении миссии наблюдателей ОДКБ вдоль границы или, в случае невозможности такого решения, в качестве альтернативы развертывании наблюдательной миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент Франции подтвердил свою готовность продолжить последовательные усилия по установлению прочного мира в регионе.

Согласно источнику, премьер-министр Республики Армения выразил уверенность, что имеющие региональный контекст инициативы и шаги могут быть успешными, если они будут одобрены всеми странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что правительство Армении приветствовало сделанные после 9 ноября заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе о возобновлении переговорного процесса, и готово к полному участию в переговорном процессе.