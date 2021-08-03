Айкашенский штангист Симон Мартиросян, заняв второе место в весовой категории до 109 кг, стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр. На Играх в Токио в активе Армении уже две серебряные и одна бронзовая медаль

24-летний силач, будучи одним из главных надежд нашей страны на нынешней Олимпиаде, лишь частично оправдал ожидания. При том, что после первого упражнения – рывка – он лидировал с результатом 195 кг. Этот вес он зафиксировал во второй попытке, а в первом – удержал над головой снаряд, весящий 190 кг. Во время третьего подхода Мартиросян не справился со штангой весом 198 кг. И все же упражнение «толчок» он начал, имея преимущество в 2 кг над идущим на втором месте узбекским штангистом Акбаром Джураевым.

Во втором упражнении именно между ними завязалась основная борьба за чемпионство. В первой попытке Джураев поднял 227 кг, затем не взял вес в 234 кг, а во время заключительного выхода на помост удержал-таки над головой 237-килограммовую штангу. Симонян, уже зафиксировавший вес в 228 кг, в двух последующих попытках заказал на 10 кг больше уже поднятого им веса. Всего один удачный подход сделал бы его олимпийским чемпионом. К сожалению, 238 кг так и не покорились ему. Стоит отметить, что личный рекорд Мартиросяна в рывке составляет 199, а в толчке – 240 кг.

Такие результаты он показывал на чемпионатах мира 2019 и 2018 годов соответственно. Причем, оба этих результата были мировыми рекордами.

Как бы то ни было, в Токио Мартиросян набрал в сумме двоеборья 423 кг (установленный им мировой рекорд трехгодичной давности – 435 кг). Чемпионом стал Джураев, опередивший его на 7 кг. Бронзовым призером стал латыш Артурс Плесниекс (410 кг).

На предыдущей Олимпиаде Мартиросян набрал в двоеборье 417 кг (190+227). В его активе также по две золотые медали чемпионатов мира и Европы.

Сегодня серебряным призером стал также борец греко-римского стиля Артур Алексанян. Накануне бронзовую медаль в гимнастических соревнованиях по опорным прыжкам завоевал ереванец Артур Давтян.