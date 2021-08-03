Представляющий Грузию толкатель ядра Беник Абраамян отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования

По данным организации, в допинг-пробе «А», которую Абрамян сдал 31 июля, обнаружены следы дегидрохлорметил-тестостерона или туринабола, метандиенона и тамоксифена. Примечательно, что туринабол – сильнейший стероид, созданный еще в 1970-е годы в ГДР. 36-летний Абраамян имеет право потребовать проверки допинг-пробы «B» и обжаловать отстранение в международном Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне.

Отмечается, что благодаря допингу Абраамян только в этом году улучшил свой результат на более чем 2 метра. Причем если в 2019 году его показатель составлял 16,72, то сейчас – 21,11 метров (рекорд Грузии). С таким результатом он мог претендовать на победу в Олимпиаде.

Инцидент с Абраамяном уже шестой допинговый скандал на Олимпиаде в Токио и четвертый в легкой атлетике. На применении допинга попались также кениец Марк Одиамбо, швейцарец Карим Хуссейн, нигерийка Блессинг Окагбаре, австралиец Джейми Кермонд и украинка Юлия Елистратова.

Сегодня Абраамян должен был принять участие в квалификационных соревнованиях, однако вместо него выступил Гиорги Мужаридзе, занявший с результатом 19,76 метров предпоследнее – 15 место в своей группе. Лучший результат у новозеландца Томаса Уолша (21,49). В квалификационной группе «В» первенствовал американец Райан Кроузер (22,05)