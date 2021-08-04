Борец вольного стиля Арсен Арутюнян неожиданно рано завершил выступления на Олимпиаде в Токио

21-летний масиский спортсмен в 1/8 финала в весовой категории до 57 кг проиграл со счетом 1:6 монголу Бехбаяру Эрденебатыну.

Азиат тоже долго не продержался на турнире, уступив на следующем этапе иранцу Резе Атринагарчи. Арутюнян – чемпион Европы 2019 года и бронзовый призер прошлогоднего европейского первенства. В нашей команде от него ожидали более удачного выступления, вплоть до завоевания олимпийской медали. Победивший Арутюняна монгол старше нашего борца на 7 лет. Он становился чемпионом Азии (2015), Азиатских игр (2018) и двухкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2015, 2017).

В этом виде спорта Армению представит также обладатель Кубка мира 2020 года Вазген Теванян (65 кг), стартующий 6 августа.