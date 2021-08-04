Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер-министром Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

«На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность, социально-экономическое развитие, вручив Вам мандат на реализацию этих ключевых для государства вопросов», – говорится в поздравительном послании.

Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее расширение многостороннего сотрудничества между Беларусью и Арменией, а также сотрудничество в рамках интеграционных проектов, будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и росту благосостояния граждан.