Левон Аронян, дважды обыграв азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедьярова в рамках проводящегося на платформе «Chess24» онлайн турнира «Chessable Masters», вышел в полуфинал соревнования.

В двух матчах Аронян, имеющий на турнире 4-й рейтинг, взял верх со счетом 2,5:0,5 и 2:1. Турнир с 16 участниками проводится по смешанной системе. По итогам первого этапа, прошедшего по круговой системе, определились 8 лучших, которые теперь в нокаут-турнире оспаривают звание победителя.

На первом этапе Аронян, набрав 10,5 очков, поделил 2-4 места с представляющим Францию иранцем Алирезой Фирузджой и рейтинговым лидером турнира, американцем Хикару Накамурой. Первым финишировал другой игрок из США Уэсли Со (11 очков). Остальные шахматисты зафиксировали такие результаты: Владислав Артемьев (Россия) – 9,5, Ле Куанг Льем (Вьетнам), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – по 9, Йорден ван Форест (Нидерланды) – 8,5, Башкаран Адхибан (Индия), Эдуардо Итуррисага (Венесуэла) – по 7, Арьян Тари (Норвегия) – 6,5, Пентала Харикришна (Индия) – 6, Давид Антон (Испания) – 5,5, Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 5, Абхиманью Мишра (США) – 2,5 и Хампи Конеру (Индия) – 2.

В остальных матчах четвертьфинала Со по сумме двух встреч победил ван Фореста (2:2 и 2,5:0,5), Фирузджа проиграл Ле Куанг Льему (1:3 и 0:2), а Артемьев и Накамура продолжат борьбу на тай-брейке.

Матчи проводятся с контролем времени 15 минут+10 секунд на каждый ход, начиная с первого. На каждом этапе нокаута играется два матча по 4 рапид партии, тай-брейк – 2 блиц партии, а при необходимости – армагеддон. До 40 хода ничьи не допускаются.Турнир с призовым фондом в 100 тысяч долларов завершится 8 августа.