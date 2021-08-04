Московский «Локомотив» объявил о заключении контракта с полузащитником ЦСКА Наиром Тикнизяном

Отмечается, что с 22-летним игроком подписан 5-летний контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/2025. Сумма сделки пока не сообщается, однако, по некоторым данным, железнодорожники заплатят 2,5-5 млн евро. В новом клубе Тикнизян будет выступать в футболке с номером 71.

Воспитанник ЦСКА провел за армейский клуб 43 официальных матча, в которых стал автором двух голов. Примечательно, что свой последний матч за ЦСКА Наир провел в минувшую субботу против «Локомотива».

Комментируя свой переход, наш соотечественник, в частности, отметил: «Непросто уходить из клуба, в котором провел восемь лет. Но таков футбол. Спасибо руководству, что пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера».

Тикнизян провел в общей сложности 16 матчей в юношеских и молодежных сборных России.