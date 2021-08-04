По состоянию на 4 августа Армения занимает 58 место в списке стран, завоевавших медали на ХХХII Летних Олимпийских играх

На счету нашей страны 2 серебряные и 1 бронзовая награда. Вторыми призерами стали борец греко-римского стиля Артур Алексанян и штангист Симон Мартиросян, а гимнаст Артур Давтян занял третье место.

Возглавляет медальный зачет Китай – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей. В десятке числятся также США (25, 29, 21), Япония (20, 7, 12), Австралия (14, 4, 16), Россия (13, 21, 18), Великобритания (13, 17, 14), Германия (8, 8, 14), Франция (6, 10, 8), Нидерланды (6, 8, 8) и Южная Корея (6, 4, 9).

Из стран бывшего СССР в списке отмечены также Узбекистан (2, 0, 1), Грузия (1, 4, 1), Беларусь (1, 0, 1), Латвия (1, 0, 1), Эстония (1, 0, 1), Украина (0, 1, 6), Кыргызстан (0, 1, 1), Туркменистан (0, 1, 0,), Азербайджан (0, 0, 3), Казахстан (0, 0, 3). Из других стран нашего региона в активе Турции 1 золотая и 5 бронзовых медалей, а Ирана – 1 золотая и 1 бронзовая награда.

Пока олимпийских медалей удостаивались представители 84 из 206 стран, участвующих в Олимпиаде.