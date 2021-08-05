Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну

«Уважаемый господин Премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с повторным назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Вы приступаете к исполнению своего нового мандата в условиях серьезных проблем и неопределенности. COVID-19 требует от всех нас беспрецедентных мер.

Германия готова сопровождать Республику Армения как надежный партнер на пути реформ. Федеральное правительство также будет продолжать активно поддерживать усилия по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Желаю вам новых успехов, сопровождаемых счастьем при выполнении вашей ответственной работы ».