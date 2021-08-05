Выступающий за Австрию Саргис Мартиросян занял 10 место в олимпийских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 кг

34-летний уроженец Еревана в рывке после двух неудачных попыток лишь под конец сумел подчинить своей воле снаряд весом в 180 кг. В толчке поочередно он поочередно поднял 190 и 201 кг, но не справился со штангой, весящей 205 кг. Таким образом, по сумме двоеборья Мартиросян набрал 381 кг, что на 8 кг ниже его рекорда трехлетней давности. В рывке его лучшим результатом остается 183 кг, в толчке – 210 кг.

Олимпийским чемпионом, как и ожидалось стал грузин Лаша Талахадзе, второй раз подряд победивший в главном соревновании мирового спорта. Золотую медаль он завоевал, установив три рекорда мира: в рывке – 223, в толчке – 265, в двоеборье – 488 кг.

Серебряным призером стал иранец Али Давуди (441 кг), бронзовым – сириец Ман Ассад (424 кг). На помост в этой весовой категории вышли в общей сложности 13 атлетов.