Второй борец вольного стиля из Армении также потерпел неудачу в стартовом поединке Олимпийских игр

В весовой категории до 65 кг прошлогодний обладатель Кубка мира Вазген Теванян в 1/8 финала проиграл со счетом 0:6 чемпиону мира 2019 года, двукратному чемпиону Европы (2016, 2018) в более низких весовых категориях, россиянину Гаджимураду Рашидову. В следующей схватке дагестанец победил со счетом 6:2 своего соотечественника Магомедмурада Гаджиева, выступающего за Польшу. Рашидов пробился в полуфинал, в котором сегодня, в 13:15 по ереванскому времени, встретится с японцем Такуто Отогуро. В случае победы Рашидова Теванян включится в борьбу за бронзовую медаль.

Ранее на Олимпиаде без награды остался чемпион Европы 2019 года Арсен Арутюнян, проигравший в первом же поединке в весовой категории до 57 кг монголу Бехбаяру Эрденебатыну.