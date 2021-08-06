Чемпион Армении по футболу столичный «Алашкерт» нулевой ничьей завершил выездной матч третьего отборочного этапа Лиги Европы с алматинским «Кайратом».

Игра прошла на встречных курсах со взаимными шансами на успех. В начале встречи активно действовали хозяева поля, однако реальных моментов для взятия ворот победители минувшего первенства Казахстана не создали. Да и сербский вратарь «Алашкерта» Огнен Чанчаревич действовал надежно. И только по истечении первого получаса игры наша команда проявила активность в нападении. Более того, на 36-й минуте подопечные Александра Григоряна заработали пенальти, который откровенно небрежно исполнил Александар Глишич. После его удара мяч, отскочив от штанги, вернулся на поле и Глишич вторым ударом отправил его в сетку. Однако, перед этим он нарушил правила и гол не был засчитан. В ответной атаке Арсен Буранчиев мог вывести «Кайрат» вперед, но его удар пришелся в штангу.

После перерыва активнее выглядела армянская команда, однако игра постепенно выровнялась и завершилась со счетом 0:0. В составе казахского клуба весьма неплохо сыграл защитник национальной сборной Армении Камо Оганесян.

Ответная встреча команд, перешедших в этот турнир после неудачи в Лиге чемпионов, состоится 12 августа в Ереване. Победитель этой пары 19 и 26 августа встретится с сильнейшей командой в противостоянии между шведским «Мальме» и шотландским «Глазго Рейнджерсом». Неудачник ответного матча с участием «Алашкерта» и «Кайрата» сменит еще один турнир и уже в плей-офф Лиги конференций 19 и 26 августа сыграет с победителем пары «Линфилд» (Северная Ирландия)-«Фола» (Люксембург).

Напомним, что начавший евросезон в Лиге чемпионов «Алашкерт» в первом раунде квалификации победил команду «Коннас-Ки» из Уэльса (2:2, 1:0), а затем уступил молдовскому «Шерифу» (0:1, 1:3).