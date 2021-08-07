Полиция юго-западной провинции Мугла Турции задержала женщину, протестовавшую против министра лесного хозяйства Бекира Пакдемирли. Инцидент произошел во время визита министра в район, где уже несколько дней бушуют лесные пожары, об этом сообщает news.am, со ссылкой на издание Ahval.

Женщина выразила протест Пакдемирли, когда тот пост деревню, пострадавшую от лесных пожаров.

«Он приезжает только сейчас. Мы ждали вас до 4:30 утра, где были вертолеты? Люди потеряли все в огне. Мы боролись с огнем в горах до рассвета. Как тебе не стыдно?», — сказала она. Вскоре после этого министр покинул этот район. Пакдемирли заявил, что власти потушили 191 очагов пожаров, в то время как по состоянию на четверг в шести провинциях продолжаются 13 пожаров. В огне погибло по меньшей мере восемь человек.