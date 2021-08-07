Эндокринолог МНИОИ им. П.А. Герцена в Москве Армине Казарян с 19 июля по 6 августа провела бесплатные обследования и консультации в Степанакертском республиканском медицинском центре.

“Это мой первый визит в Арцах. Я планировала приехать в Степанакерт несколько раз. Получилось так, что мой визит состоялся после войны. Большинство пациентов уже были осмотрены местными врачами. После необходимого обследования назначается соответствующее лечение”, – отметила А. Казарян.

По словам врача, на обследование обращаются люди в возрасте от 50 до 70 лет, в основном диабетики. Среди посетителей были подростки и молодежь 18-20 лет.