На Олимпиаде в Токио состоялась церемония награждения победителей среди боксеров в весовой категории 63 кг, на которой член сборной Армении по боксу Оганес Бачков получил бронзовую медаль

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после церемонии награждения Оганес Бачков сказал: «Для меня большая честь выиграть бронзовую медаль для Армении. Я ожидал большего, но опять же, слава богу, мы смогли выиграть эту медаль. Мне и радостно, и грустно за эту первую олимпийскую медаль. Многие подумают, почему мне грустно из-за бронзовой медали, но когда ты фаворит в своей весовой категории, тебе немного грустно из-за такой медали».

Бачков подчеркнул, что за каждой медалью стоит огромная работа.

«Если у меня получится совместить профессиональный и любительский бокс, то, может быть, я приму участие и в следующих играх», – подчеркнул бронзовый призер Олимпиады.