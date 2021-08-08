Вслед за победой в парном разряде мемориала бывшего президента Федерации тенниса Армении Грачья Исраэляна 13-летний Микаэл Аванесян выиграл на этом международном турнире и одиночное соревнование среди юношей. В нынешнем сезоне это первый успех отечественных теннисистов в серии международных юношеских турниров, традиционно организуемых ФТА в нашей стране.

В финале Аванесян победил со счетом 6:3, 6:4 своего друга-соперника Станислава Булбянкова из Беларуси. Днем ранее Микаэл и австриец Тимо Росенкранц-Койниг выиграли у Булбянкова и Егора Хершончука в решающей встрече за главный приз парного соревнования среди мальчиков до 14 лет – 2:6, 6:3, 14:12.

После такого успеха Микаэл выглядел счастливым и даже несколько смущенным. Он признался, что ему было не по душе оспаривать главный приз с приятелем. «Финал сложился очень хорошо для меня. Матч был довольно сложный, поскольку Стас – сильный соперник и сыграл хорошо. Откровенно говоря, не ожидал, что смогу победить. Сейчас испытываю особые чувства – ведь это моя первая победа в международных турнирах в этой возрастной категории. Я чрезвычайно благодарен команде тренеров и специалистов, работающих со мной. Больше всего благодарен своему личному тренеру Гаяне Мовсисян, а также моим тренерам по физподготовке Седраку Хачатряну, Ашоту Геворгяну, Арташесу Микояну, Сираку Погосяну, тренеру по скетчингу Лусине Базян и массажисту Артуру Казаряну»,- сказал Микаэл нашему корреспонденту.

Он отметил также, что победил благодаря большому желанию, так как всегда мечтал выиграть международный турнир. По словам юного теннисиста, в финале определяющим был последний розыгрыш: «В тот момент я даже немножко испугался, но попробовал и выиграл эйс. Стас имел третий рейтинг на этом турнире. Вообще-то мы дружим уже почти три года. Если честно, то не хотел встречаться с другом в финале, но в спорте такие ситуации неизбежны. Очень хочется стать профессиональным теннисистом, но для этого нужно пройти долгий и трудный путь. Я попробую реализовать мечту»,- признался юный игрок.

В свою очередь Станислав Булбянков отметил, что, несмотря на поражение, доволен своей игрой: «Нормально сыграл. Просто где-то немножко не доиграл при розыгрышах. Не хватило опыта, подсказки. К тому же корты – не родные. С Микой мы давно дружим. Он приезжал к нам в Беларусь: мы с ним всегда наравне играли. На этот раз он сыграл более уверенно, меньше ошибался. Я хотел бы взять реванш, но пока не знаю – когда мы встретимся в следующий раз».

Своим подопечным довольна и сама Гаяне Мовсисян. «По игре нет особых претензий. Просто в силу возраста Микаэл пока не умеет контролировать свои эмоции. Думаю, через год он покажет более зрелый теннис. Парень он толковый – быстро прогрессирует. У него есть все: техника, игровое мышление, работа ног. Конечно, не на сто процентов, но мы работаем над этим и продолжим шлифовать его игру, исправлять ошибки. Особое внимание будем уделять психологической подготовке. Эмоции очень мешают в теннисе»,- отметила Мовсисян, возглавляющая также женскую национальную сборную Армении. Итогами турнира удовлетворен также генсек и исполнительный директор ФТА Геворг Караманукян, отметивший, что проводимые в нашей стране международные

юношеские соревнования призваны прежде всего способствовать росту игрового мастерства перспективных ребят и помочь им набраться столь важного соревновательного опыта. «Не секрет, что участие в международных турнирах за рубежом довольно затратно. Организуя подобные соревнования у нас, мы желаем также помочь родителям ребят сэкономить финансы. Кроме того, подобные турниры делают Армению более узнаваемой в мире, поскольку все больше людей, приезжающих на соревнования, знакомятся с историей и культурой нашего народа. К тому же, подобные мероприятия способствуют развитию отечественной туристической индустрии»,- отметил он.

Кстати, по сформировавшейся несколько лет назад традиции Геворг Караманукян после церемонии награждения поднял Микаэла на плечо. Было забавно.

Дочь Грачья Исраэляна – Илона благодарна организаторам и участникам турнира, болельщикам, пришедшим посмотреть матчи, за то, что они почтили память ее отца. «Большое спасибо всем нашим гостям, приехавшим в Армению в эти трудные для нашей страны дни. Спасибо Микаэлу за победы. Поздравляю также всех победителей и призеров. Приезжайте еще. Мы любим и ждем вас»,- заявила она.

В отчетном турнире приняли участие 61 игрок из 10 стран. Федерация тенниса Армении остается приверженной практике проведения международных турниров под эгидой ITF и «Tennis Europe» для юношей и девушек в возрасте 12-18 лет. В этом году в Армении будет проведено 13 подобных соревнований. Это – рекорд.