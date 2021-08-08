В Токио официально завершились ХХХII Летние Олимпийские игры. На прощальном параде закрытия главного спортивного фестиваля четырехлетия флаг Армении по стадиону пронес гюмрийский боксер, бронзовый призер нынешних Игр Оганес Бачков, который был одним из знаменосцев нашей делегации также на церемонии их открытия. В медальном зачете Армения с четырьмя наградами числится на 69 месте, и это пятый результат в ее олимпийской истории

В столице Японии серебряными призерами стали также борец Артур Алексанян и тяжелоатлет Симон Мартиросян, а с бронзовой медалью возвратился гимнаст Артур Давтян.

Первая десятка медального зачета выглядит следующим образом: США – 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали, Китай – 38, 32, 18, Япония – 27, 14, 17, Великобритания – 22, 21, 22, Россия – 20, 28, 23, Австралия – 17, 7, 22, Нидерланды – 10, 12, 14, Франция – 10, 12, 11, Германия – 10, 11, 16, Италия – 10, 10, 20.

Из стран бывшего СССР Узбекистан занял 32 место (3, 0, 2), Грузия – 33 (2, 5, 1), Украина – 44 (1, 6, 12), Беларусь – 45 (1, 3, 3), Латвия – 58 (1, 0, 1), Эстония – 61 (1, 0, 1), Азербайджан – 67 (0, 3, 4), Кыргызстан – 70 (0, 2, 1), Литва – 76 (0, 1, 0), Туркменистан – 80 (0, 1, 0), Казахстан – 81 (0, 0, 8), Молдова – 90 (0, 0, 1). Из других стран нашего региона Иран (3, 2, 2) занял 27, а Турция (2, 2, 9) – 35 место. Всего призерами Олимпиады стали представители 91 страны из 206 участвовавших.

Дебют сборной Армении на Летних Олимпийских играх состоялся в 1996 году – в американской Атланте. Тогда наши спортсмены завоевали по одной золотой и серебряной медали, которых удостоились соответственно борец греко-римского стиля Армен Назарян и борец-вольник Армен Мкртчян. Это был 44-й результат в неофициальном медальном зачете Олимпиады (официальный подсчет наград не ведется).

Через четыре года отечественная сборная с одной бронзовой медалью, завоеванной штангистом Арсеном Меликяном (наша вторая«бронза» была аннулирована ввиду допинговой дисквалификации другого тяжелоатлета – Ашота Даниеляна), была 70-й.

Олимпиада 2004 года в Афинах была худшей в спортивной истории Армении – нулевой результат.

А вот в 2008 году, в Пекине, у нас было 6 бронзовых призеров: боксер Грачья Джавахян, борцы греко-римского стиля Роман Амоян и Юрий Патрикеев, штангисты Тигран Г. Мартиросян, Тигран В. Мартиросян и Геворг Давтян. В медальном зачете Армения стала 79-й. Позднее, в результате допинговых перепроверок, Тигран Г. Мартиросян лишился медали, а Тиграну В. Мартиросяну была присуждена серебряная медаль. А это уже 60-й результат.

В 2012 году в Лондоне нашим ребятам удалось завоевать 1 серебряную (греко-римский борец Арсен Джулфалакян) и две бронзовые медали (греко-римский борец Артур Алексанян и штангистка Рипсимэ Хуршудян). В медальном зачете Армения была отмечена на 60 месте. Позднее Хуршудян из-за допинга лишилась медали и наш результат стал 63-м.

На прошлой Олимпиаде – 2016 года в Рио-де-Жанейро – Артур Алексанян стал чемпионом, его партнер по команде Мигран Арутюнян, а также штангисты Симон Мартиросян и Гор Минасян удостоились серебряной медали. Это обеспечило Армении 42 место среди 78 стран, имеющих призеров.