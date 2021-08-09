Родные армянских военнопленных, захваченных Азербайджаном, у здания правительства Армении проводят акцию протеста

Как сообщает «Арменпресс», в связи со сложившейся ситуацией они поднимают голос протеста направленный властям Армении и международному сообществу. Участники акции отмечают, что нет конкретных ответов на волнующие их вопросы.. С плакатами «Свобода армянским пленным», «Свобода армянским военнопленным», «Азербайджан должен уважать международное право», «Азербайджан отвергает заявление о прекращении огня» они собрались возле здания исполнительной власти, ожидая разъяснений.

Плакаты на английском и на русском языках. Родные хотят знать, достигнут ли какой-либо прогресс в процессе возвращения пленных и когда они вернутся. Собравшиеся отметили, что в течение 8 месяцев ситуация оставалась неопределенной, процесс затянулся настолько, что армянские военнопленные уже приговариваются к тюремным заключениям в Азербайджане.

Протестующие заявили, что конкретных ответов на волнующие их вопросы не дается.

Родные пленных продолжат свои мирные акции, пытаясь привлечь внимание разных стран мира.