В рамках культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» впервые из Армении в Москву 9 августа вылетели 29 детей, десять из которых – являются уроженцами приграничных областей Сюник и Тавуш. Приоритет был дан именно этим детям в контексте целевого содействия Русского дома в Ереване приграничным областям, которые больше остальных пострадали от войны и политических развитий в регионе.

Русский дом в Ереване с момента назначения на должность руководителя представительства «Россотрудничества» в Армении Вадима Фефилова активно реализует проекты в приграничных регионах республики, особенно в Сюникской области. Куратор этих проектов – Людмила Агаханян.

В рамках проектов Русского дома в Ереване общественная организация «Россияне» примет участие в программе Гуманитарных миссий «Добро. РФ». Организация, согласно предварительной договоренности, на 21 день в конце сентября – начале октября в Сюникской области Армении примет волонтеров из России в количестве 25 человек. В школах сел Агарака, Давид Бека, Егварда, Уджанис, Чакатен, Шикахох, Цав, Шишкерт они для учеников 5-8 классов проведут уроки русского языка, по IT-технологиям. Кроме того, в Сюник будут направлены специалисты области здравоохранения для оказания помощи в больницах, поликлиниках, домах престарелых и т. д. Русский дом в Ереване уже согласовал этот проект с властями Сюникской области.

Также готов к подписанию Меморандум с Капанским филиалом Национального политехнического университета Армении об открытии на базе вуза «Контактного центра русского языка».

“Российская столица встретила гостей теплом и солнцем”, – рассказала руководительница группы, куратор проектов Русского дома в Ереване по Сюникской области Людмила Агаханян. Она отметила, что сегодня культурной программы не будет, поскольку все должны сдать тесты на коронавирус и заселиться в гостинице. Но с завтрашнего дня у ребят не будет ни минуты свободного времени.

Напомним, по программе “Здравствуй, Россия!” в Москве встретятся дети соотечественников – 700 ребят из 48 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Все участники программы, реализуемой Русским домом в Ереване, – победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка. Ребята пробудут в Москве неделю, увидят главные достопримечательности города и области, примут участие в интересной программе.

В этом году она посвящена современной жизни России и успешной профессиональной реализации в ней. Молодежь познакомится с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском. Подростки побывают на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова. Поговорят с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой. Также они посетят театр «Геликон-опера» и театр Моссовета, ВДНХ, парк «Зарядье», Музей Победы, Исторический музей, центр современного искусства «Винзавод» и т.д. Будет в программе и рок-вечеринка «Пятница, 13», а также настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.

В феврале 2021 года в средней школе № 3 города Капан состоялось торжественное открытие Центра русского языка. Центр оборудован в соответствии с современными требованиями (Wi-Fi, проектор и др.), обеспечен соответствующей литературой.

30 августа начнутся бесплатные курсы русского языка для полицейских Сюникской области Армении. Занятия будут проводиться на их территории, дважды в неделю, по два часа (с 18:00 до 20:00), на протяжении всего года.

30 августа, в День Капана, в городской библиотеке откроется читальный зал русской литературы под предварительным названием «Информцентр Русского дома».

Многие инициативы еще в процессе разработки.