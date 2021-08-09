Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян, оформив дубль в матче третьего тура чемпионата Словакии, способствовал домашней победе «Жилины» над «Погронье».

Первый гол армянский футболист забил уже через минуту после выхода на замену. На 67-й минуте он со штрафного удара буквально вколотил мяч в сетку ворот соперника, удвоив преимущество своей команды. Счет на второй минуте открыл 18-летний нападающий Тимотей Ямбор. На 79-й минуте Бичахчян дальным ударом сделал счет 3:0. А пять минут спустя «Погронье» забил гол престижа и установил итоговый результат – 3:1. Стоит отметить, что гости с 73-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Доминика Шпиряка.

22-летний Бичахчян, забив в двух матчах столько же голов, делит 2-6 места в списке бомбардиров чемпионата Словакии. Гонку самых результативных игроков турнира с 3 голами возглавляет Тимотей Ямбор. Благодаря очередной победе, «Жилина» с 9 очками единолично лидирует в первенстве.

12 августа словацкий клуб в рамках третьего раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА проведет ответный матч с казахстанским «Тоболом». В первой встрече «Жилина» в гостях победила со счетом 1:0.