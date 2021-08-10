Министр обороны РА Аршак Карапетян получил приглашение посетить Россию 26 июля в ходе телефонного разговора с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Об этом сообщает в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

В Москву прибыла делегация во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном. Приглашение посетить Россию было получено от министра обороны РФ 26 июля в ходе телефонного разговора между Аршаком Карапетяном и Сергеем Шойгу. В состав армянской делегации входят высокопоставленные военнослужащие Генштаба Вооруженных Сил, руководители структурных подразделений Минобороны. Программа визита достаточно насыщенной, запланированы ряд встреч разной тематики », – сказано в сообщении.