Езиды в Армении чувствуют себя свободно и непринужденно. Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре “Арменпресс” президент Национального союза езидов Хдр Гаджоян.

«Здесь мы можем свободно говорить о защите наших прав, сохранении и развитии нашей культуры. Нет никакой дискриминации против езидов. Община езидов в Армении живет, развивает и сохраняет свои национальные традиции », – сказал председатель Национального союза езидов.

По словам Хдра Гаджояна, езидская община ожидает, что Армения станет голосом езидского народа на международной арене в признании езидского геноцида, поскольку у них нет государства, соответствующего представителя в ООН. Цель езидского народа – вывести на международную арену то, что произошло в Ираке и Сирии против езидского народа, геноцид, совершенный террористами, который был признан различными международными организациями и странами, включая Армению.

Дело о Геноциде езидов, совершенном террористами и радикалами в 2014 году в Шангале будет передано в Международный суд.

Председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян отметил, что уже много лет вместе с юристами и с европейскими деятелями ведется работа по сбору доказательств, в которой представлены все детали, связанные с Геноцидом езидов.

«В 2014 году в Шангале геноциду подверглась целая нация. Массовое убийство, преступление, которое произошло на глазах у всех нас в 21 веке. Около 400 000 езидов стали беженцами, езидских детей похищали, насиловали езидских женщин», – сказал Хдр Хаджоян.

Он напомнил, что в то время Соединенные Штаты нанесли прицельные удары с воздуха.по боевикам террористической группировки «Исламское государство».

Геноцид езидов был признан рядом международных организаций и государств, включая и Республику Армения. Союз езидов продолжит процесс признания геноцида. Обращаясь в Международный суд, они хотят не только осудить Геноцид езидов, но и предпринять шаги по выявлению виновных и привлечению их к ответственности. Хдр Хаджоян подчеркнул, что это общечеловеческое преступление, и они должны добиваться восстановления справедливости.

«Я призываю международное сообщество принять меры для предотвращения геноцида. Геноцид армян не был осужден вовремя. И на наших глазах происходят новые геноциды», – сказал он.

После Геноцида езидов в Сирии и Ираке были созданы лагеря, где спасшиеся езиды смогли укрыться. Шейх Бро Гасанян, духовный лидер езидов Армении, отметил, что ситуация там по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом свидетельствует недавний пожар в одном из лагерей. Есть много гуманитарных проблем: безопасность, эпидемическая ситуация, нехватка еды, неблагоприятные условия.

«Сегодня противостоят возвращению езидов на родину. Это турецкий почерк. Это делается не спроста, мы думаем, что это запланировано. Международные организации требуют, чтобы там было определенное количество езидов, что станет основой для получения легального статуса. Чтобы этого не делать, Турция различными действиями создает атмосферу страха, чтобы езиды не возвращались в Синджар», – отметил шейх Бро Гасанян.

Целью обращения в Международный суд является не только осуждение инцидента и привлечение виновных к ответственности, но и предоставление статуса автономии провинции Шангал или создания зоны безопасности в этом районе. Езиды, обращаясь в суд, рассчитывают и на то, чтобы в международных организациях иметь своих представителей.