Зарегистрированный в Вашингтоне Армянский правовой центр правосудия и прав человека (ALC) в сотрудничестве с Международным центром сравнительного права, зарегистрированным в Армении, подал в Европейский суд по правам человека новые иски, обвиняющие Азербайджан в убийстве армянских военнопленных. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный офис Бюро АРФ Ай Дата.

В сообщении, распространенном центром, говорится:

«В пакете, представленном в ЕСПЧ, сообщается, что 19 человек: мирные жители, оставшиеся в своих домах, и военнослужащие, захваченные или арестованные азербайджанскими войсками, были убиты в 10 различных инцидентах. Иски содержат показания очевидцев, распространенные в интернете видеозаписи, неопровержимые доказательства судебно-медицинской экспертизы и экспертные заключения.

Две правозащитные организации, на основе собранных материалов, пытаются привлечь Азербайджан к ответственности за несоблюдение защиты жизни лиц, находящихся в плену, согласно Европейской конвенции по правам человека и по международному гуманитарному праву.

«Не сумев защитить жизни пленных и не сумев расследовать вопросы убийств пленных, Азербайджан позорным образом нарушает права человека и не выполняет обязательства, взятые на себя в рамках Европейской конвенции по правам человека. Обязанность ЕСПЧ и всех смежных европейских структур однозначно провести красную черту и заставить азербайджанскую диктатуру взять на себя ответственность», – отметил председатель Армянского правового центра Кен Хачикян.

Армянский правовой центр обязуется достичь справедливости по случаям убитых 19 человек, а также обеспечить, чтобы все армянские военнопленные были освобождены и возвращены на родину без ущерба. С этой целью зарегистрированный в Вашингтоне Армянский правовой центр сотрудничает с находящимся в Ереване Центром международного и сравнительного права, для возбуждения в ЕСПЧ дел от имени более 100 армянских военнопленных. Это партнерство позволяет на индивидуальном уровне защитить более половины армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. Усилиями сотрудничающих организаций недавно вновь были представлены дополнительные дела в ЕСПЧ, требующие применить в отношении Азербайджана промежуточные меры. Ведется постоянная работа по проведению расследования и раскрытию дел и других военнопленных, содержащихся в Азербайджане, по их защите и освобождению, а также соблюдения их права на жизнь.

Армянский правовой центр опубликовал имена и фамилии лиц, по делам которых начаты правовые процессы. Учитывая особо жестокий характер убийств, мы не публикуем перевод этой информации.

В результате азербайджанских зверств убиты наши соотечественники: Ваграм Лалаян, Володя Агабекян, Арсен Караханян, Юрий Адамян, Беник Акопян, Мушег Мелкумян, Нарек Бабаян, Геннадий Петросян, Юрик Асриян, Саргис Манукян, Людвиг Авдалян, Сеник Хуршудян, Усик Овакимян, Карен Нерсисян, Айк Арутюнян, Альберт Степанян, Гриша Григорян, Сасун Петросян, Самвел Смбатов».