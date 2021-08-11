По предварительным данным , 3 сапера Фонда «Центр гуманитарного разминирования» получили ранения 11 августа в результате взрыва кассетной бомбы при проведении инженерных работ на территории общины Нор Шен Мартунинского района Республики Арцах

Состояние здоровья двух раненных оценивается как удовлетворительное, они доставлены в республиканский медцентр с травмами различной степени тяжести.

Состояние здоровья одного сапёра оценивается как стабильно тяжелое, он доставлен в районную больницу Мартуни.