Военно-политическая ситуация в Арцахе, с одной стороны, своеобразна, но в целом спокойная. Об этом в беседе с « Арменпресс » заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, прокомментировав недавние инциденты на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан и военные провокации вооруженных сил Азербайджана

Бабаян подчеркнул, что не имеет значения, какое оружие вооруженные силы Азербайджана используют против Арцаха, поскольку основная цель имеет психологическую и геополитическую направленность, а не военную.

«Это многоуровневая политика. Цель одна – изгнать армян из Арцаха. Если в Арцахе не будет армян, ситуация будет совершенно иной не только в Закавказье, но и в огромном регионе – Северном Кавказе, Ближнем Востоке, Ближнем Востоке, Средней Азии, Поволжье, бассейне Персидского залива», – сказал министр иностранных дел Арцаха.

По словам Бабаяна, Азербайджан пытается военными и другими средствами психологически повлиять на армян Арцаха , чтобы люди потеряли надежду и в условиях безысходности потеряли всякие мысли о перспективе дальнейшей жизнедеятельности в Арцахе, но эти попытки не увенчались успехом. В этом контексте он подчеркивает, что жить в Арцахе уже стало миссией.

«Мы должны продолжать жить здесь. Жить в Арцахе – это уже, можно сказать, какая-то миссия, а не просто распорядок дня. Поэтому мы должны спокойно реагировать на провокации и продолжить нашу работу, наше служение Родине. И хотя попытки предпринятые Азербайджаном не увенчались успехом, мы должны сделать все, чтобы укрепить надежду и веру людей. Это требует комплексного, единого подхода, правильной геополитики, правильной внутренней политики и т. д », – пояснил Давид Бабаян, подчеркнув, что, прежде всего, людям нужно время, чтобы выйти из стресса. Во-вторых, они должны иметь непоколебимую веру, быть сплоченными, в-третьих, они должны возложить надежду на интеллект, профессионализм, патриотизм.

«Проблем много, надо многое сделать, но это вполне выполнимо, то есть мы должны сохранить то, что имеем», – добавил глава МИД Арцаха.

Арам Саргсян