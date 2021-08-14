Как сказано в сообщении Минобороны РА, 13 августа с 22:00 до 22:40 части ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы

Огонь противника был подавлен ответными действиями армянских сил. С армянской стороны жертв нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по состоянию на 23:00 часа ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.