14 августа Защитник прав человека Арман Татоян посетил общину Тег (муниципалитет общины Тег) Сюникской области, которая после войны стала приграничной зоной. В собрании в селе Тег приняли участие жители Аравуса, Хознавара, Хнацаха и ряда других сел общины.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью аппарата омбудсмена, на встрече присутствовали вынужденные переселенцы Бердзора, Кашатага и других населенных пунктов.

Люди поднимали вопросы, связанные с возмещением ущерба, нанесенного им действиями азербайджанских военнослужащих.

Основная проблема граждан состоит в том, что они лишились земли, принадлежащей, или арендованной ими с юридическими документами, предоставленными компетентными органами Республики Армения.

Принадлежащая вынужденным переселенцам сельскохозяйственная техника осталась на контролируемых Азербайджаном территориях.

Жители брали кредиты на животноводство. Они покупали крупный, или мелкий скот, строили постройки и сараи.

Однако в ходе боевых действий домашние животные были либо уничтожены агрессивные действиями ВС Азербайджана, либо похищены военнослужащими этой страны. После прекращения вооруженного конфликта часть их животных осталась в районах, контролируемых Азербайджаном, ВС Азербайджана категорически отказались возвращать имущество граждан (например, в одном случае не вернули 120 голов мелкого рогатого скота, в другом – 18 крупного рогатого скот и др.).

Многие жители отметили, что им приходится продавать имущество по ценам, в несколько раз ниже рыночных, т.к. не имеют достаточно средств на содержание и кормление животных. Другая проблема состоит в том, что есть пастбища, на которых в настоящее время незаконно пребывают азербайджанские вооруженные силы.

В нынешней ситуации у людей нет дохода для выплаты процентов по кредитам, а банки, или кредитные организации не принимают во внимание ситуацию, в которой оказались они и требуют суммы ссуд и процентов.

В ходе встречи жители подчеркнули необходимость помощи, льгот или специальных программ для жителей приграничных сел, чтобы социальные трудности, вызванные новыми проблемами в сфере обеспечения безопасности, не увеличивались.

Арман Татоян и его сотрудники подробно обсудили ситуацию с женщинами, работающими на местной швейной фабрике. Обсуждались программы и инициативы по поддержке их предпринимательской деятельности.

В обсуждениях также принял участие Цовинар Арутюнян, директор Армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)

Представители Офиса Омбудсмена подробно ознакомились с проблемами всей общины, а также отдельных жителей, и дали советы.

Защитник прав человека, в сотрудничестве с компетентными органами и партнерами, предпримет необходимые шаги для решения вопросов, в пределах его компетенции,