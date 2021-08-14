Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с соучредителем и генеральным директором американской компании Moderna Нубаром Афеяном вопрос организации производства вакцины Moderna в Канаде. Об этом сообщает «Арменпресс», со ссылкой на аккаунт социальной сети премьер-министра Канады.

«Мы говорили о совместной работе, которая должна обеспечить возможность вакцинации людей. Таким образом мы можем довести до конца борьбу с COVID-19. Это остается нашим главным приоритетом», – отметил премьер-министр Канады.