После оккупации Шуши вооруженными силами Азербайджана экспонаты Парка скульптур Шушинского музея изобразительных искусств были демонтированы и вывезены.

Как передает Арменпресс, об этом предупредила организация “Кавказское наследие” – Caucasus Heritage Watch.

Организация опубликовала спутниковые фотографии, сделанные 10 апреля и 5 июня, где, в отличие от первого снимка, на втором отсутствует 51 скульптура из Парка скульптур музея изобразительных искусств в Шуши.

«Организация CHW озабочена состоянием этих экспонатов, являющихся собственностью Музея. Сохранение кавказского наследия связано с состоянием этих произведений искусства, находящихся в собственности музея.

Caucasus Heritage Watch призывает власти Азербайджана сообщить о местонахождении конфискованных скульптур и проинформировать, как они будут обеспечивать их гласность», – говорится в сообщении организации в Facebook.