Армянская Апостольская Церковь торжественно отмечает отмечает Праздник Успения Святой Богородицы

Это четвертый из пяти календарных праздников Армянской Апостольской церкви, самый старый из праздников, посвященных Богоматери.

О празднике подробно рассказывается в Библии: 12 лет Богородица посещала могилу Иисуса Христа в Иерусалиме и постоянно молилась. После чего, к ней явился архангел Гавриил, который принес благую весть о ее успении на небеса. Тогда Богоматерь сообщила весть родным, близким и христианам, завещав похоронить себя в Гефсимании.

Незадолго до смерти Пресвятой Богородицы в ее доме собрались все апостолы. По просьбе Богородицы апостол Иоанн отслужил божественную литургию, после чего с небес сошел Иисус Христос и принял душу матери. Позже апостолы похоронили тело Девы Марии в пещере, закрыв вход в нее большим камнем.

К святому празднику Армянской Апостольской Церкви приурочено освящение винограда, хотя и не совмещено с ним. Именно в дни празднования Успения Пресвятой Богородицы в августе в Армении созревает этот фрукт.

По традиции, первый урожай винограда приносят в храм как благодарность Богу за земные блага. Священнослужитель освящает виноград, троекратно благословляя лозу, а затем плоды раздаются прихожанам.