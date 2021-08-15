The National Interest обрушился с уничтожающей критикой на Илона Маска обвинив его в пособничестве турецким кровопивцам и убийцам

Илон Маск должен расторгнуть этот контракт. Наивно полагать, что цель турецкого правительства с его спутниковой сетью – расширить вещание или просто улучшить связь , – такими словами начинает свою статью Майкл Рубин

SpaceX – частная космическая компания, основанная предпринимателем Илоном Маском почти два десятилетия назад – Начал Новый год, с запуска на орбиту турецкого спутника связи Türksat 5A 7 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что запуск спутника на геостационарную орбиту позволит Турция организовать вещание на Европу, Ближний Восток, большую часть Африки и Черное море.

Türksat является государственной компанией и единственным оператором спутниковой связи в Турции. Правительство Турции предложило SpaceX контракт на запуск спутников Türksat 5A и 5B после того, как Маск встретился с Эрдоганом и выразил ему свою симпатию на встрече двух миллиардеров в ноябре 2017 года.

Компания SpaceX запланировала запуск второго спутника 5B на ноябрь 2021 года.

Согласно автору, Маску следует отказаться от контракта. Наивно полагать, что цель турецкого правительства с его спутниковой сетью – расширить вещание, или просто улучшить связь. И Греческий совет американского руководства, и Армянский национальный комитет Америки предупредили, что Türksat 5B имеет военное назначение.

Спутники Türksat могут позволить турецкой программе беспилотных летательных аппаратов увеличить радиус с большей точностью. Турция ( наряду с Израилем ) предоставила беспилотные самолеты и, возможно, информацию о целях, а также другую военную поддержку Азербайджану во время военной агрессии против Нагорного Карабаха – населенный армянами регион, который является предметом спора между двумя странами больше века.

Внезапное нападение Азербайджана, приуроченное к столетней годовщине османского вторжения в независимую Армению на фоне Геноцида, началось с одновременных бомбардировок с помощью беспилотников. А азербайджанцы, которым выгодна икорная дипломатия , говорят, что Нагорный Карабах принадлежит им.

Основываясь на манипуляционные документы 1920-ых годов Азербайджан пытается оправдать свою агрессию, однако реальность состоит в том, что в соответствии с условиями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Азербайджан обязался дипломатическим путем урегулировать спорный вопрос.

Действительно, Баку получил американскую помощь в соответствии с отказом от права применения силы по резолюции 907, которая предполагала, что эта страна не будет пытаться использовать военную силу для решения своих дипломатических, или территориальных вопросов. Кроме того, тоталитарный азербайджанский лидер Ильхам Алиев все чаще звучит как Саддам Хусейн из-за его притязаний на территорию соседних государств и действует так же, как Хусейн: держит в плену военнопленных на неопределенный срок и нападает на территорию соседнего государства <….> Армения.

Все эти факторы увеличивают вероятность того, что Türksat 5B будет способствовать кровопролитию и этническим чисткам. Маск может захотел проигнорировать тот факт, что Алиев объявил армянскую столицу Ереван своей собственностью, но не будет никакого очищения от крови на его руках, если он и SpaceX позволят Эрдогану и Алиеву претворить свои слова в жизнь.

Это не просто армянский вопрос. Эрдоган построил турецкую базу беспилотных летательных аппаратов на оккупированном северном Кипре, что расширяет диапазон действия турецких беспилотников. Таким образом, Египет, Ливан, Израиль, Греция и Ливия попадают в зону действия дронов. Кроме того, в пределах этой дальности полета будут находиться американцы и европейцы, работающие в газовой промышленности Восточного Средиземноморья.

Спутник SpaceX, который планируется запустить в ноябре, что позволит Турции преодолеть трудности, связанные с переходом через глубоководье, или навигацией в плохую погоду. Это также увеличивает вероятность того, что Эрдоган может сам развернуть такую ​​технологию. Это больше, чем предположение.

Эрдоган, возможно, очаровал Маска так же, как когда-то очаровал Джорджа Буша, Барака Обаму и Дональда Трампа; или, возможно, Маск просто рассматривает запуск как хорошую возможность для бизнеса для SpaceX.

Маска, возможно, это не волнует, но Белому дому и Конгрессу следует подумать об этом, учитывая американские ценности, включенные в программу, и риторику президента Джо Байдена о правах человека. Возможно, пришло время администрации Байдена – и республиканцам – присоединиться и сказать SpaceX, чтобы она отказалась от своего бизнеса с Türksat, или рискнула потерять свои более прибыльные контракты с правительством США.

По материалам статьи Майкла Рубина -[научный сотрудник Американского института предпринимательства. Вы можете следить за ним в Twitter: @ mrubin1971].