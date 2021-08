Конгрессмен США Фрэнк Паллоне подчеркивает, что Госдепартамент США должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Азербайджана. Американский чиновник написал в своем микроблоге «Твиттер».

«Обвинения в адрес Армении во время и после войны в Арцахе в прошлом году – яркий пример неправдоподобных аргументов Алиева. Соединенные Штаты не должны обвинять обе стороны в насаждении кровопролития и нестабильности в регионе. Государственный департамент должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева», – написал Паллоне.

Blaming Armenia is a clear sign of Aliyev’s bad faith arguments during & after the war in Artsakh last year. The U.S. shouldn’t blame both sides when casting guilt for the bloodshed & instability in the region. @StateDept must use every tool available to stop Aliyev’s aggression. https://t.co/YLZ0viupOw