Как минимум 6 бронзовых медалей обеспечили себе представители Армении на чемпионате Европы по боксу среди юношей младшей возрастной категории в Боснии и Герцеговине.

В полуфинал первенства прошли Виктория Закарян (весовая категория до 38 кг), Эгине Петросян (42 кг), Вазген Карганян (48 кг), Андраник Мартиросян (57 кг), Лева Киракосян (70 кг) и Давид Никогосян (75 кг). Причем ванадзорец Карганян, трижды отправив в нокдаун венгра Ричарда Хорвата, одержал досрочную победу. В ближайшие дни на ринг выйдут еще 10 армянских боксеров. Примечательно, что в четвертьфинал прошли 16 из 17 участвующих в первенстве юных армянских боксеров.