Армянский военнослужащий Ваан Татоян погиб в результате выстрела азербайджанского снайпера. Об этом сообщает Минобороны Армении.

“Утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана прибегли к провокации также в Нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы, на участке Ерасх.

В частности, около 09:50, в результате снайперского выстрела, военнослужащий N войсковой части ВС РА старший прапорщик Ваган Татосян 1975 г. р. , получил смертельное огнестрельное ранение.

В результате ответных действий армянской стороны противник понес потери