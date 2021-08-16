Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, как внучка пережившего Геноцид армян, рассказывая свою личную историю, повторила свой призыв к федеральному правительству Австралии присоединиться к растущему в мире числу государств, признающих массовые убийства храистианских народов в Османской империи в качестве геноцида. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Согласно источнику, премьер-министр Береджиклян затронула этот вопрос в своем выступлении, посвященном виртуальному поминовению ассирийских мучеников в день Ассирийского геноцида, которое транслировал Ассирийский национальный совет.

«Знайте, что многие из нас не успокоятся, пока не будет признан геноцид ассирийцев, армян и греков в период Османской империи. И я снова призываю своих федеральных коллег, федеральный парламент, признать то, что признали парламенты штатов Австралии и ряд стран по всему миру», – заявила премьер-министр Глэдис Береджиклян.