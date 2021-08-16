13-летний армянский теннисист Микаэл Аванесян выиграл второй подряд международный турнир, организованный в Ереване Федерацией тенниса Армении. На этот раз армянский теннисист стал победителем мемориала Карена Кюрегяна среди юношей до 14 лет. Это был турнир, числящийся в календарном плане Европейской ассоциации тенниса

В финале одиночного разряда Аванесян победил со счетом 6:7, 6:1, 6:1 казаха Дамира Жалгасбая. А в решающей встрече парного соревнования он вместе с украинцем Павлом Рышти взял верх над белорусским дуэтом Стас Булбянков-Егор Хершончук (6:3, 4:6, 11:9). Победителей и призеров турнира наградил исполнительный директор и генсек ФТА Геворг Караманукян. Ранее Миказл Аванесян выиграл мемориал Грачья Исраэляна