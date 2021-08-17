В Гюмрийском спортивно-культурном центре стартовал международный юношеский шахматный турнир “Gyumri open”.

Как сообщает «Арменпресс», в открытом турнире, который пройдет с 16 по 23 августа, примут участие 223 участника из регионов Армении и зарубежья. Соревнования пройдут в 2 возрастных группах. Бюджет турнира составляет около 8 миллионов драмов, из которых 1 миллион – призовой фонд.

По словам организаторов, последний раз международный шахматный турнир в Гюмри проводился в 2009 году. Спустя 12 лет организовать такой турнир было непросто.

«Организовать какой-либо турнир непросто, были сложности, но важно то, что турнир состоялся и собрал такое количество участников», – сказал Артуш Кочарян, преподаватель Гюмрийской спортивной школы шахмат имени Тиграна Петросяна, добавив, что в турнире принимают участие сильнейшие юные шахматисты страны.

Организаторами турнира выступили директор «64 Шахматной школы» Норайр Оганесян и преподаватель Гюмрийской спортивной школы шахмат имени Тиграна Петросяна Артуш Кочарян. Турнир прошел при поддержке Шахматных федераций Армении и Гюмри.