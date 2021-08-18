Армянский борец вольного стиля Лева Геворкян, победив в блестящем стиле азербайджанца Айдина Ахмадова, пробился в финал молодежного чемпионата мира в Уфе.

Полуфинальную схватку Геворкян выиграл со счетом 10:0. Особенно впечатляющими были его перевороты накатом, решившие исход поединка. Этого же соперника Геворгян недавно победил в финале молодежного первенства Европы. В Уфе на пути к финалу весовой категории до 125 кг наш спортсмен с тем же счетом разгромил венгра Жабу Уборняка и индуса Кумара Анируда (4:0).

Во встрече за звание чемпиона соперником Геворкяна будет иранец Али Мохаммадибрахим Акбарпурхордуни. На чемпионате в Уфе бронзовым призером стал Манвел Хндзрдян (весовая категория до 57 кг). За 3 место поборятся также Левик Микаэлян (61 кг), Армен Мусикян (74 кг) и Сергей Саргсян (92 кг).