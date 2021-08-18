Одной из важнейших задач правительства Армении остается урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства.



Пашинян напомнил о дорожной карте, которую он опубликовал 18 ноября 2020 года, в которой было два пункта, непосредственно связанных с Нагорным Карабахом: восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе, насколько это возможно, а также полное восстановление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы.

«Принимая во внимание позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые они выразили в нескольких заявлениях после 9 ноября, ясно, что мы движемся к полноценному возобновлению переговорного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения неоднократно заявляла, что приветствует намерение сопредседателей. Армения готова участвовать в переговорном процессе на высоком уровне», – сказал Пашинян.



Пашинян также с удовлетворением отметил, что трехсторонняя рабочая группа, работающая над начальной повесткой дня региональных коммуникаций, уже возобновила свою деятельность в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в Москве 11 января.



Касаясь демаркационной работы между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр подчеркнул, что Армения неоднократно высказывала свою позицию по этому вопросу, которая остается неизменной.

«Мы несколько раз выражали свою готовность к работам по демаркации границы. Надеемся, что по всем этим направлениям мы сможем двигаться вперед», – сказал Пашинян.



Он добавил, что они довольно активно занимаются восстановлением нормальной жизни в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что за этот период в Арцахе уже реализованы программы на сумму около 70 миллиардов драмов, и реализация этих программ продолжается.

. В Плане действий правительства РА уделяется особое внимание вызовам безопасности.

Премьер-министр на заседании правительства отметил, что в первом разделе, который называется “Безопасность и внешняя политика”, прописаны ключевые факторы обеспечения безопасности Армении. По словам премьер-министра, модернизирующаяся армянская армия в первую очередь упоминается как ключевой фактор в обеспечении безопасности Армении.

«Вы знаете, что в Армении начался процесс реформирования Вооруженных сил, в этом смысле, конечно, армия, реформированные вооруженные силы должны быть главным фактором обеспечения нашей внешней безопасности», – сказал Пашинян.

Премьер-министр использовал активную внешнюю политику как следующий ключевой фактор обеспечения безопасности. «Мы подчеркиваем, что Республика Армения должна проводить активную, проактивную внешнюю политику, сотрудничать со всеми государствами и международными организациями и иметь эффективные рабочие отношения», – сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, следующим важным фактором является армяно-российский стратегический альянс – членство Армении в ОДКБ. Премьер-министр считает важным нововведением создание стабильной региональной среды и разблокирование региональной инфраструктуры.

«Во внешнеполитических направлениях мы уделяем особое место региональной внешней политике. Я должен подчеркнуть, что мы считаем управление и преодоление враждебной атмосферы в регионе необходимыми для регионального мира и стабильности. Мы рассматриваем мир и стабильность в регионе как нашу долгосрочную стратегию», – сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, сопредседатели Минской группы ОБСЕ также могут оказать существенное влияние на безопасность.

«Мы подчеркиваем роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и уточнении окончательного статуса Нагорного Карабаха. Наша позиция заключается в том, что полное восстановление мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ является важным фактором с точки зрения региональной стабильности и безопасности», – заключил Пашинян.