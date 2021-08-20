Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян приглашен в сборную Армении по футболу для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Как Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

Отмечается, что это не первое приглашение Байрамяна. За сборную Армении провел 6 матчей, забив 2 гола.

Клуб пожелал Байрамяну успехов в предстоящих играх в составе сборной Армении.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос 25 августа объявит имена игроков, которые приглашены в сборную для участия в предстоящих играх.

В рамках квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Армении по футболу играет в группе J, где после первых 3-х игр занимает первое место. У сборной Армении 9 очков. На втором и третьем местах находятся команды Северной Македонии и Германии с 6 очками каждая. Следующие позиции в таблице занимают Румыния и Исландия с 3 очками каждая. Команда Лихтенштейна замыкает турнирную таблицу с 0 очками. Сборную Армении 2 сентября примет сборная Северной Македонии, а 5 сентября – сборная Германии. 8 сентября в Ереване сборная Армении сыграет против сборной Лихтенштейна.