По личному желанию Первосвятителя Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II , его 70-летие не будет отмечаться и не состоится никакое торжественное мероприятие

Об этом Арменпресс сообщил директор информационной системы Первопрестольной Ваграм Меликян в ответ на запрос о мероприятиях, запланированных по случаю 70-летия Католикоса Всех Армян.

«21 августа день рождения Его Святейшества Первосвятителя Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II. Это 70-летие со дня рождения Патриарха, но в силу известных обстоятельств и по личному желанию Его Святейшества юбилей не будет отмечаться и никакого мероприятия не будет. По этому случаю он шлет свои благословения и наилучшие пожелания всему нашему народу, молится за Армению, за Арцах, за мир и безопасную жизнь».

По сообщению первосвященника Ваграма Меликяна, в настоящее время Католикос Всех Армян путешествует, Его Святейшество побывал в Швейцарии и Австрии с визитами, связанными с программами Первопрестольного Эчмиадзина.

«В ходе визита Католикос в Швейцарии встретился с Его Святейшеством Мораном Мором Игнатием Эфраимом II – Патриархом Ассирийской Православной Церкви, а в Австрии – с Кристофом Шёнборном, Кардиналом Венским Римско-католической церкви в Австрии.

После рабочих встреч Его Святейшество 25 августа вернется в Эчмиадзин», – сказал он.