С 2002 года Федерация тенниса Армении проводит международные турниры среди юношей и девушек разных возрастов. В нынешнем сезоне их количество впервые достигло 13, восемь из которых уже завершились. В интервью с исполнительным директором и генсеком республиканской федерации Геворгом Караманукяном мы поговорили о результатах армянских спортсменов, значении и цели этих соревнований, а также о планах на будущее.

-Как складываются выступления наших теннисистов?

-Мы удовлетворены их результатами. Пока больше всех преуспел Микаэл Аванесян, поочередно победивший в двух турнирах среди юношей до 14 лет. Кроме того, на разных соревнованиях несколько ребят преодолели первый раунд и заработали международные рейтинговые очки. Свои показатели улучшили Мария Гикинян, Татьяна Магакян, Софи Гидачян, Татевик Бабурян, Эрик Тирацян, Маркос Мкртчян и Аветик Казарян.

Геворг Караманукян

-Подобные соревнования в нашей стране проводятся уже много лет. Насколько они привлекательны для юношей и девушек из других стран?

-Они стали довольно популярными. В этом году у нас был турнир, в котором участвовали ребята аж из 17 стран. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о том, что проводимые в Армении соревнования вызывают немалый интерес. Здесь выступали даже игроки из США. Это означает, что организация турниров и их судейство находятся на довольно высоком уровне. Не случайно, что Международная федерация и Европейская ассоциация тенниса доверили нам проведение такого количества соревнований, включенных в календарный план этих организаций. То есть это рейтинговые турниры, позволяющие ребятам заработать соответствующие очки. А наши теннисисты получают возможность улучшить свой рейтинг, не тратясь на дорогостоящие заграничные поездки. Кроме того, эти турниры способствуют популяризации тенниса в нашей стране, а также вносят скромную лепту в развитие туризма. Ведь наши гости в свободное от соревнований время знакомятся с историей и культурой Армении. В этом плане желательно было бы, чтобы другие наши спортивные федерации тоже по возможности чаще проводили международные соревнования. Сейчас мы проводим 13 турниров. Пока это пик наших возможностей, но мы постараемся увеличить их количество.

-Значит, потенциал для этого есть?

-Во всяком случае, мы работаем в этом направлении. Нужно провести некоторую работу, на которую требуется определенное время. При наличии в наших клубах и теннисных спортшколах достаточного количества крытых кортов мы могли бы проводить международные соревнования и в холодное время года.

-Рассматривается ли возможность проведения подобных соревнований вне Еревана – в других городах республики?

-Два года назад мы провели в Гюмри международный турнир под эгидой «Tennis Europe» среди детей до 12 лет. Это был наш первый опыт проведения международного соревнования за пределами столицы. Мы выступаем за оживление спортивной жизни в регионах, но для этого требуется наличие там соответствующей инфраструктуры. Очень важно расширить географию тенниса в Армении. Сейчас обсуждается возможность строительства кортов в Цахкадзоре, что тоже позволит нам расширить свою международную деятельность. Кстати, за проведение сборов в Цахкадзоре высказался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, недавно приехавший на один из международных турниров в Ереване. В случае реализации планов по строительству кортов в одном из главных отечественных курортов наши ребята смогут тренироваться с теннисистами из России и других стран, что однозначно приведет к развитию этого вида спорта в Армении.