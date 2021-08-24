Группа американских конгрессменов, ряд общественных и политических организаций в Вашингтоне, представленных армянской, греческой, курдской, еврейской, индийской общинами, «В защиту христиан» и другие правозащитные организации требуют от правительства США прекратить экспорт тех американских технологий, которые используются в производстве турецких БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), и вообще, исследовать дестабилизирующую роль турецкой программы беспилотников в регионе

По мнению армянских и греческих активистов, высока вероятность того, что поставки в Турцию американских технологий, используемых при производстве смертоносных «байрактаров», в конечном итоге будут прекращены.

Напомним, речь идет о турецких ударных беспилотниках, которые получили широкое распространение в 2020 году, в войне против Арцаха, которые нанесли огромные людские и материальные потери армянским вооруженным силам и мирному населению.

В беседе с «Арменпресс» исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян сообщил, что против программы турецких дронов в Штатах борются как армянские, так и греческие, курдские, индийские, еврейские группы, Форум Ближнего Востока (Middle East Forum), организация “В защиту христиан” (IDC), другие христианские и правозащитные организации, иными словами, все те силы, которые заинтересованы в установлении безопасности и стабильности в окружающих Турцию регионах-в Восточном Средиземноморье.

“Сенатор Менендес поднял этот вопрос во время слушаний в Конгрессе. Пока ответа не поступило, но вопрос был поднят, после чего в Госдепартамент было отправлено письмо, подписанное 28 членами Конгресса, с призывом к администрации расследовать турецкую программу дронов. И это становится более серьезной проблемой для Вашингтона», – сказал Арам Амбарян.

В продолжение темы глава греческого лобби в Вашингтоне Энди Земенидес, исполнительный директор Греко-американского Совета по лидерству (HALC), заявил «Арменпресс», что производство турецких беспилотников следует прекратить, поскольку они используются не для обороны, а для атаки и играют дестабилизирующую роль в ряде конфликтных зон, в том числе в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Энди Земенидес считает производство и распространение турецких дронов-убийц недопустимыми не только потому, что они оказывают дестабилизирующее и разрушительное воздействие на обстановку безопасности в регионе, но и потому, что они облегчили Турции спровоцировать войну в том или ином регионе, рискуя жизнями не своих солдат, а других.

«Обычно, когда страна решает начать войну, она сначала подсчитывает, сколько крови и денег она потеряет в этой войне. Но проблема в том, что Турция подвергала опасности жизни других людей, а не своих солдат, отправляя беспилотники и сирийских наемников в зону конфликта в Арцахе. И пока весь мир искал дипломатического решения напряженности между Арменией и Азербайджаном или арцахского вопроса, Турция провоцировала там войну, не заботясь о том, что в результате гибнут люди. Когда вам не нужно беспокоиться о жизнях своих солдат, вы не заботитесь о смерти других. И я думаю, что это одна из самых больших проблем с турецкими беспилотниками», – сказал «Арменпресс» Энди Земенидес.

Греческий политик подчеркнул, что турецкие беспилотники не используются для стабилизации, для достижения дипломатического решения проблемы, а наоборот, играют дестабилизирующую роль, обостряя ситуацию и разжигая пламя войны. И, хорошо зная основную суть и характер внутренней политики Эрдогана, которая заключается в провоцировании конфликтов с другими странами, отвлекая внимание людей от внутренних вопросов, очевидно, что Турция будет регулярно использовать этот метод.

«Если у них возникнут проблемы с кем-то, они скажут: “Хорошо, давайте пошлем дроны, чтобы убивать людей». Это бескровная война. К сожалению, современная война все больше становится похожей на компьютерную игру. Даже здесь, в Соединенных Штатах, ведутся споры о том, что по мере того, как людей в бою постепенно заменяют роботами, и риск человеческих потерь на войне снижается, поэтому многие больше не заинтересованы в отправке войск или военного потенциала в какую-либо страну. Так что, думайте о Турции в этом контексте: они могут отправлять беспилотники вместо солдат для проведения военных операций, не жертвуя ни одной человеческой жизнью. Так что я думаю, что это делает войну более вероятной. Это опасность. И это не оборонительное, а наступательное оружие. Турция использовала их в Арцахе, Ливии, Сирии и других странах», – сказал глава греко-американской организации подчеркивая, что это дестабилизирующее поведение Турции становится все более очевидным в Вашингтоне.

И если до этого американская политическая элита часто подчиняла ценности политическим интересам, которым служила Турция, то покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, по мнению Энди Земенидеса, показала, что Турции это больше не интересно.

«Теперь мы не только не разделяем с Турцией фундаментальные ценности, но и находимся в конфликте фундаментальных интересов. То же самое можно сказать и о дронах. Пока Соединенные Штаты ищут дипломатические решения проблемы Арцаха, Турция поставляет беспилотники, дестабилизируя ситуацию там. Пока США выводят свои войска из Ливии, в соответствии с требованиями новой конституции страны, Турция размещает там иностранные войска. Пока Соединенные Штаты борются с Исламским государством, Турция бомбит курдов, воюющих с Исламским государством», – сказал Земенидес, заключив, что дестабилизация Турции находится в прямом конфликте с интересами стабилизирующих Соединенных Штатов.

Проблема с дроном, по словам Энди Земенидеса, является вторым тревожным сигналом для Вашингтона после известной истории с истребителями С-400 и F-35. Следовательно, эта привилегия, которой обладает Турция в области военной промышленности США, должна быть тщательно изучена и исследована.

В начале августа 25 членов Палаты представителей США присоединились к двухпартийному обращению конгрессменов Дэвида Чичилине и Гаса Билиракиса в Государственный департамент, в котором они призвали правительство приостановить выдачу Турции лицензий на использование беспилотных летательных аппаратов США.

Автор: Арам Саркисян / Armenpress /