В рамках культурного сотрудничества между Арменией и ФРГ, мужской хор “Ars Music” из Тюрингии дал концерт в зале Государственного театра им. Л. Калантара в Гаваре.

Как сообщает управление ОКС Гегаркуникского марзпетарана, концерт состоялся благодаря сотрудничеству посольства Федеративной Республики Германия в Республике Армения и Гегаркуникского марзпетарана. К хору Тюрингии присоединился также хор музыкальной школы имени Талаляна города Гавар. Концерт слушали сотрудники гаварских образовательных и культурных учреждений, ценители искусства. Меломанам были представлены мелодии композиторов разных стран. В песенный список вошли также песни армянских композиторов Комитаса и Макара Экмаляна. Хор “Ars Music” исполнил произведения композиторов Яначека, Коэна, Генделя, Комитаса, Макара Экмаляна и других европейских композиторов, а хор Гавара исполнил Георга Фридриха Генделя, Иоганна Гайдна, Франца Шуберта и других.

«Мы смогли понять, что музыка утешает, приносит людям радость и пересекает границы во время наших многочисленных концертов. Благодаря этим концертам у нас была возможность узнать страну и людей, с которыми мы эмоционально связаны после катастрофического землетрясения 1988 года, страну, где христианская вера имеет более древние и глубокие корни, чем где-либо еще в мире. Для нас большая честь стоять перед вами и петь», – сказал Майк Грюхенберг, художественный руководитель и дирижер немецкого хора.

«Концерт прошел в переполненном зале, под волной аплодисментов и азарта публики. Также было очень приятно видеть, как ученики Гаварского хора исполняют песни известных классиков из разных стран, а также было очень приятно услышать песни армянских композиторов в исполнении немецкого хора. Словом, этот день стал днем сближения песен немецких, армянских и других народов, что создавало невероятно праздничное настроение», – сказал начальник управления культуры и спорта Гегаркуникской областной администрации Гегам Чарвадарян.

Следующий концерт хора “Ars Music” состоится 27 августа в зале средней школы имени Ованеса Туманяна в селе Лик Гегаркуникской области.

Хосров Хлгатян / Armenpress /