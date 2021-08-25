Министерство образования, науки, культуры и спорта обратилось в Министерство обороны с просьбой не призывать учителей-мужчин, которые являются единственными специалистами в данной области в школе, на трехмесячные курсы в учебном лагере. Об этом сообщает «Арменпресс»

На пресс-конференции заместитель министра образования и науки Армении Жанна Андреасян заявила, что этой теме было уделено особое внимание.

«В данный момент мы находимся на стадии обсуждения с Минобороны. Особое внимание мы уделили учителям Тавушской области, учитывая процесс тестирования стандартов, так как обучили учителей там. Мы считаем очень важным, чтобы обученные специалисты проводили уроки. В случае участия в мобилизации могут возникнуть проблемы не только в плане преподавания предмета, но и в части тестирования стандартов», – сказала Андреасян, добавив, что обсуждения продолжаются, и выразила надежду, что между ними будет достигнута окончательная договоренность.

По ее словам, даже если на ежеквартальные сборы вызовут единственного учителя предмета, в этом случае тоже найдутся решения. Заместитель министра подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время войны, когда преподаватели дисциплин «Предварительная военная подготовка», «Физическая культура» ушли на передовую.

25 августа в Ереване стартовали трехмесячные сборы резервистов.