В Азербайджане продолжается человеконенавистнический парад арямнофобии – депутат из пропрезидентской партии Yeni Azərbaycan Partiyası (Новый Азербайджан), депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Джамал оглы Мамедов предложил истребить армян Степанакерта

Азербайджанский сайт Yenisabah опубликовал интервью с членом правящей, пропрезидентской партии “Yeni Azərbaycan Partiyası” (Новый Азербайджан), депутатом Национального Собрания Азербайджана Эльманом Джамал оглы Мамедовым, который, как оказалось, еще и педагог по образованию (вспомним про ксенофобию, насаждаемую детям в детских садах Азербайджана).

Эльман Мамедов

Статья называется: «Когда Ханкенди(Степанакерт – арм) будет передан Азербайджану? – «Их надо либо уничтожить, либо …»

Название статьи не удивляет, поскольку оно передает суть интервью.

В своем интервью Эльман Мамедов, депутат азербайджанского парламента, «представляющий» “Ходжалу”(Иванян), заявил, что все их территории будут очищены от «оккупантов, сепаратистов и преступников», которые либо уйдут, либо будут уничтожены.

«Сейчас в обществе возникает вопрос: когда Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд(Мартуни – арм), официально признанные в мире территорией Азербайджана, перейдут под контроль Азербайджана? В настоящее время эти районы находятся под контролем российских миротворцев. Однако создается впечатление, что они не полностью контролируют ситуацию или сознательно действуют вопреки трехстороннему заявлению. Мы не будем закрывать на это глаза, мы не потерпим этого, мы не будем терпеть. По соглашению от 10 ноября 2020 года Россия, взявшая на себя миротворческую миссию, должна была выполнить эту задачу. Однако с момента заключения этого соглашения прошло более 9 месяцев. Вместо этого российские миротворцы помогают и защищают армян в Карабахе, укрепляя и возрождая их»,- заявил Мамедов.

Далее представитель азербайджанской законодательной власти обвинил российских миротворцев в том, что они не закрывают Лачинский коридор, который является единственной дорогой, по которой можно доставить в Нагорный Карабах «оружие, топливо, продовольствие и другие припасы», тем самым, по мнению депутата, «миротворцы как бы поощряют их оставаться и работать там».

В кульминации своих мыслеизвержений, Эльман Мамедов подходит к необходимости «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, в результате чего «сепаратисты» должны будут либо уйти, либо будут уничтожены:

«Мы должны начать антитеррористическую операцию на нашей территории, основываясь как на нашей Конституции, так и на международном праве, Уставе ООН, и они должны либо уйти, либо быть уничтожены. Другой идеи быть не может. Мы все этого очень ждем, и я, как житель Ходжалы, хочу вернуться на родину. Об этом мечтают все жители Ходжалы, Ханкенди, Агдары(Мартакерт – арм) и Ходжавенда. Для этого наша территория должна быть очищена от врага. Если миротворцы этого не сделают, а противник не сдастся добровольно, мы должны незамедлительно выполнить свою работу и использовать нашу военную силу».

Такое отношение азербайджанской власти не новость, так было раньше, так есть сейчас. Политика государства Азербайджан направлена на уничтожение национальных меньшинств, культурного наследия автохтонных народов региона, присвоение и искажение истории.

Проживание с ними в рамках единого государства Азербайджан, в любой форме, означает уничтожение или выселение армян и доказательством этому служит как история, так и публичные высказывания представителей власти Азербайджана, начиная с президента.