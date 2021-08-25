В течение дня и до поздней ночи 24 августа в окрестностях Шуши, в частности, с позиций, расположенных в направлении Шош и Мхитарашен, азербайджанская сторона активно и длительное время вела огонь по армянским позициям и мирным армянским населенным пунктам. Об этом заявил омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

Осколки из оружия разного типа калибра в результате выстрелов в направлении армянских позиций, расположенных напротив села Мхитарашен Аскеранского района, долетели до села, а 24 августа около 22:00 в результате выстрелов со стороны Шуши пострадал дом одного из жителей общины

Поведение Азербайджана еще раз показывает, что расположенные по соседству с мирными населенными пунктами азербайджанские позиции должны быть удалены на такое расстояние, с которого невозможно держать под прицелом гражданские населенные пункты. Азербайджанские ВС являются прямой и реальной угрозой для жизни, здоровья и других жизненных прав, физической и психической неприкосновенности народа Арцаха.

Из-за незаконных действий азербайджанских вооруженных сил нарушается нормальная жизнь и деятельность мирного населения в приграничных населенных пунктах.

«Еще раз подчеркиваю необходимость введения четких механизмов расследования инцидентов, которые позволят привлечь виновных к ответственности и предотвратить их повторение», – сказал омбудсмен Гегам Степанян.