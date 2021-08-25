Средней школе №1 Городка в Витебского области Беларуси присвоили имя дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна. Об этом сообщает издание Витебские вести

— Личность Ивана Баграмяна занимает особое место в истории нашего района. Именно он был командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта и руководил Городокской операцией в конце 1943 года, завершившейся окружением и разгромом нескольких соединений противника, — сказала директор школы Наталья Смирнова. — Наше учреждение находится на улице, названной в честь Ивана Баграмяна, рядом установлен его бюст, мы поддерживаем связи с родственниками Героя, посвятили ему большую экспозицию в школьном музее. Поэтому считаем, что достойны носить имя прославленного маршала.

Администрация поддержала инициативу педагогов. Об этом официально объявят на торжественной линейке 1 сентября.

Это уже вторая школа в Витебской области, которая будет носить имя дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна – в 2019 году имя маршала Баграмяна стала носить школа №46.