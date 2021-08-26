Транспортные средства на дороге Капан-Горис, закрытой азербайджанскими военными, в том числе грузовики, автомобили как с армянскими, так и с иностранными номерами, эвакуированы. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью Общественному телевидению заявил заместитель командующего пограничными войсками СНБ Армен Мкртчян.

«Нет проблем с гражданами. На участке около 5-6 километров, на данный момент точно сказать не могу, были эвакуированы все люди, как граждане РА, так и иностранные граждане. Дорога из Капана перекрыта полицией. Транспортные средства направляются через Тат, а также из Сисиана в объезд», – сказал Мкртчян.

Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности РА, 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Согласно сообщению СНБ, техника на указанном участке эвакуирована, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств.

Позже защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанские военнослужащие также заблокировали дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении.