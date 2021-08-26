В ответном матче плей-офф Лиги Европы ереванский «Алашкерт» принимал шотландский клуб «Рейнджерс» из Глазго

В первой половине матча, который проходил на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саркисяна, преимущество было у многократного чемпиона Шотландии и европейского гранда. «Алашкерт» предпринимал редкие контратаки, но эти атаки были не очень острыми.

На 40-й минуте игры арбитр матча удалил игрока «Алашкерта» – Джеймс получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В первые 45 минут матча гол не был забит.

Во втором тайме «Алашкерт» в какой-то момент в основном оборонялся и иногда контратаковал. В итоге в этой игре не было забито ни одного гола, и проигравший в предыдущей игре с наименьшим счетом, «Алашкерт» не попал в Лигу Европы. Он сыграет в групповом этапе Лиги конференций.